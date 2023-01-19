執法部門偵破49宗私煙案　檢2億元貨拘50人

農曆新年假期前，執法人員採取一連串的打擊私煙活動，自本月3日至17日期間，一共偵破49宗案件及拘捕50人，總共檢獲7,100萬支懷疑私煙，估計市值約2億港元，應課稅值達1.4億港元。其中最大宗的案件在上周三(11日)偵破，執法部門經調查後，當日早上突擊搜查一艘停泊在油麻地公眾貨物卸貨區的躉船，從船上7個貨櫃起出約6,900萬支懷疑私煙，並拘捕64歲躉船負責人。調查人員發現，該批私煙均被人用不同顏色及印有各種卡通圖案的膠袋預先包裝，藉此偽裝為普通貨物，方便偷運入境後快速散貨。另外，檢獲的私煙涉及17個香煙品牌，部分包裝有海外文字，相信有近3成的私煙會在本港進行重新包裝，再以水路或空運方式走私至其他地方，從中賺取差價或逃避稅款。

該部門在2022年檢獲約7.3億支私煙，市值近20.1億港元，應課稅值達14億港元，數字較2021年上升約7成，同時打破過去21年來的檢獲量紀錄。調查人員相信，私煙活動蓬勃，背後亦與部分地區通脹率不斷上升有關，由於相關升幅會帶動香煙價格，不法分子於是提早囤貨，以供應本地或海外市場。此外，隨着疫情漸趨緩和，本地物流業開始回復正常，市面對於私煙的需求亦有所增加。

此外，本月3日至17日，執法部門展開代號「迅雷」的行動，當中包括打擊公共屋邨內的私煙活動。從儲存、分銷層面而言，調查人員本月4日及12日在元朗、坪輋及荃灣搗破3個大型私煙儲存倉，並扣查2部私煙「派貨」車，檢獲約200萬支私煙，拘捕2男；就零售層面，調查人員在港九新界及離島各區，一共偵破46宗案件，拘捕41男6女(16至82歲)，當中有26位買家，其餘屬賣家。為逃避偵查，私煙集團會利用不同手法包裝及收藏私煙，例如以環保袋、背嚢、買餸手推車或偽裝家居物流貨品來進行運送，企圖混入辦年貨的人群，減低調查人員的懷疑。另外，不法分子交收猶如打「游擊戰」，今次偵破的案件中，最早的交易時間為早上6時，最晚則為晚上10時，加上不斷轉換交易地點，亦令執法難度增加。