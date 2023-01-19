疫禁3年未「露面」　飲食界促取消口罩令　予市民自行選擇

新冠疫情步入尾聲，苦纏市民近3年的防疫措施亦將曲終人散。政府今日(19日)公布將於本月30日取消隔離令，意味着口罩令成為防疫浪潮下的最後一道魔咒。不過，3年罩不離口，戴口罩已植根市民的潛意識，部分人甚至將戴口罩與道德畫上等號。然而，飲食界卻指現時新冠已成風土病，即使取消隔離令亦不具怕有感染食客風險，更認為既然隔離令亦可取消，亦促請政府盡快取消口罩令，讓市面真正復常。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認同及支持政府撤銷隔離令，他認為新冠影響力大大減少，已變為風土病，他相信政府已就相關風險作充分評估，不擔心在餐飲處所會出現爆發風險。相反，他特別提出無論飲食業員工或普羅大眾均已被迫戴口罩近3年，既然政府認為確診者亦不須要隔離，亦是時候取消口罩令，他認為要向市民釋出善意，政府亦應帶頭教育市民真正復常之道，口罩可以讓市民自行選擇戴或不戴。

被問及這些年來戴口罩已成為部分人士的另類道德標準，飲食業員工即使在撤銷口罩令後，會否仍被要求強制戴口罩，以滿足社會已改變的健康觀念。黃就坦言不會強迫員工戴口罩，一切依政府指引，若政府取消口罩令，員工可因應個人需要而選擇是否戴口罩。同樣地，若某些市民認為要保護自己亦可自行選擇戴口罩，不會因社會風氣而要求員工無時無刻戴口罩工作。黃亦補充，某些工作崗位因為衞生理由，即使在疫情前亦要求員工戴口罩，此方面不會改變，但強調日後戴口罩是由食物衞生方面出發，不應再與防疫掛鈎。