將軍澳第137區規劃可建5萬單位　供3.4萬人2030入伙

按《2022年施政報告》，將軍澳第137區將會發展成建設5萬個住宅單位的新社區，最快3.4萬人可於2030年遷入。為配合當區房屋發展，政府建議於將軍澳第132區對出以填海及削坡方式提供約25公頃土地，以客納兩個現位於將軍澳第137區的公共設施和4個有特定地域要求的公共設施，包括公眾填料轉運設施和混凝土配料廠，另將於新造土地設電力設施，同時建議設建築廢料處理設施、廢物轉運站及海上垃圾站。

將軍澳南延線方面，視乎進一步研究，將軍澳南延線或以重鐵形式從現有的鐵路網絡通過位於將軍澳創新園對出海底的隧道延伸至將軍澳第137區，當局或需於將軍澳創新園對出填海約2公頃，以提供一小片土地保護在進入海底前的一小段鐵路走線。

未來預計將軍澳137區填海可增加約20公頃土地，加上原先約80公頃的土地，總共可提供約101公頃土地；至於將軍澳第132區則會填出25公頃土地。原先位於137區的厭惡性設施，包括公眾填料轉運設施及混凝土配料廠將轉移至132區，與維景灣畔居民相距約1000米，發展局發言人坦言已盡量減低對居民的影響。

填海完成時間方面，料132區的填海將於2028年完成，以便在2030年137區首批居民入伙前將兩項公共設施搬至132區。不過，137區的填海完成時間則未能落實，發展局發言人僅稱會盡快填海，期望在2030年前填完，但要視乎填料供應情況，意味著首批居民於2030年入伙時或有機會面臨「邊住邊填海」的困局。

公共設施方面，電力設施可以提升香港通過區域合作輸入零碳能源的能力，達到2035年前把碳排放量從2005年水平減半的減碳目標及於2050年前實現碳中和。