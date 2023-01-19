法改會倡人身傷害個案可按期支付賠償　折扣率每6年檢討一次

香港法律改革委員會轄下的「人身傷害個案按期支付未來金錢損失賠款小組委員會(小組委員會)，今日(19日)公布《人身傷害個案按期支付未來金錢損失賠款》報告書，小組委員會在2018年4月發表諮詢文件，檢討關乎人身傷害個案中未來金錢損失的損害賠償評估的相關法律，以便考慮是否需要改革，以容許判給按期支付的未來金錢損失賠款及改革建議，期間共收到51份公眾人士的回應，包括保險公司。

小組委員會提出多項建議，包括應立法賦予法庭權力，在人身傷害個案中就未來金錢損失的損害賠償作出按期付款令；就賠款的訂定和折扣率，財政司應作為獲賦權訂定和發布折扣率的專責部門的主管，並建議該主管應就每次折扣率檢討並諮詢專家小組，折扣率應每6年定期檢討一次。就法庭判給按期付款的權力，建議不論法律程序的當事各方同意與否，就未來金錢損失而言，應關乎照顧及住屋費用等；在有限的情況下讓法庭覆核原來的按期付款令，包括因作出原來命令時已預見醫療狀況的重大惡化或改善情況及覆核應只限申請一次，但法庭可在適當情況下容許延展提出申請的期限。

另外，如按期付款因收款的受償人提早死亡而終止支付，該受償人的受養人應獲給予最後一次機會，以失去生活依靠為由向付款方提出申索；現行的暫定損害賠償機制應予保留；法庭應有酌情決定權，可在考慮按期付款是否穩妥，以確保付款能持續作出；應在切實可行的範圍內，盡快立法引人按期付款令。

小組委員會主席梁偉文表示，按期賠款較一次性賠款有多個優點，包括可抗通脹、直至受償人死亡及避免他們家人過早用盡賠償等。他指有案例是受償人獲賠款後自殺，因賠款已可支持家人生活及不想連累家人，他舉例指工傷個案達嚴重殘障及災難性傷害程度，不難獲賠1,000萬至2,000萬港元。他又指，受償人可選擇每月、每3個月或每半年等方式領取賠償，他們可預計到賠償用於未來的醫療及生活開支，令他們可以過有意義的人生，非用了結生命換取家人生活，這是法庭判案的原意。