六旬漢被親女指控強姦非禮　經2周審訊後獲判罪名不成立

六旬男子被指強姦及非禮回港避疫的19歲女兒，最終被控2項強姦罪及1項非禮罪，2周前起於高院原訟庭受審。由7男2女組成的陪審團今早（19日）退庭商議裁決，在商議約4個多小時後，一致裁定2項強姦罪均不成立，至於非禮罪則以8比1大比數裁定罪名不成立。辯方隨即申請控方須支付被告的所有訟費，法官要求控辯雙方先就此申請存入書面陳詞闡述立場，並押後作裁決。

案發時60歲的被告被控於2020年3月18日至31日、及同年4月某日在香港強姦女兒X，另於同年4月某日在香港非禮X。被告原另被控2項強姦及1項非禮罪，該些指控均於上海發生，但在本案開審前已獲控方撤控。另外，據庭上披露案件早前曾進行初級偵訊，內容不得向外披露，惟有人曾於網上發布有關初級偵訊的內容，控方早前稱會向律政司反映以決定是否須跟進。控方今於庭上稱已向律政司反映事件，警方亦已掌握在網上發布的人士之身份。

控方案情指於2000年尾出生的X自2017年起赴美讀書，2019年底曾短暫回港且曾於翌年1月與父親去過上海，及後返美繼續就讀大學一年級且於同年3月18日因美國疫情嚴重而回港一直逗留至今。X聲稱被告2020年3月尾某日，被告突然入她房間並推她落床，且脫光她衣服強姦她。被告更威脅稱不給她零用錢，且會「揼」她返美國。之後到4月，X指被告又再進她房間以同樣手法威脅她就範並強姦她。同月另一日，被告又再進入她房間並推她落床，但該次被告只是撫摸她的大腿、胸部及私處便離開。X又指早在案發前，她與被告在上海時，被告亦曾2度強姦她並奪去其初夜。辯方則指X所述的事件均沒有發生過，並指X誣衊被告。

案件編號：HCCC 8/2022