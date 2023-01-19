部分社區隔離及暫託設施短期仍運作　供確診港人自願入住

新冠肺炎疫情趨緩，港府今日(19日)宣布將新冠病毒視為上呼吸道疾病，亦將由本月30日起撤銷隔離令，屆時仍在隔離的患者將獲安排離開。而本港的社區隔離設施、暫託中心短期內仍會繼續運作，其過渡性安排至2月28日；而確診的港人亦可自願入住，並最多逗留7日。社會福利署傍晚公布，所有設於體育館及部分設於亞博館的暫託中心，將由本月26日起會陸續停止運作。

港府表示，社區隔離設施在本周平均每日有150人要求入住，需求已大幅降低。自本月30日起停止發放隔離令後，將向市民發出一般健康措施建議，並停止發放抗疫資訊包。當日起仍有隔離令在身的患者，當局將取消其隔離令，並安排他有序離開隔離設施。另外，有關當局將會加強普通科門診服務，包括提供新冠治療，30日起所有普通科門診可取新冠口服藥，另會預留門診名額供高危確診病人，而遙距醫療服務將會停止。

但考慮到部分患者家居環境不適合自我隔離，例如確診者可能不想傳染家人等，有關隔離設施短期內會繼續運作，並只供香港市民使用，包括24小時社交平台熱線電話。有需要人士入住前須做檢測，並最多逗留7日，有需要時可提早離開，但不准再入住。