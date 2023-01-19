普通科門診加強服務　新冠診症名額增至逾萬個

港府今日(19日)宣布由本月30日起撤銷隔離令，屆時確診病人可直接赴醫院、指定診所求診。為配合新措施，醫院管理局今午在記者會表示會陸續調整服務，持續支援社區的確診病人，包括加強普通科門診服務，包括提供新冠治療，30日起所有普通科門診可取新冠口服藥，另會預留門診名額供高危確診病人，而遙距醫療服務將會停止。

當局指，目前確診病人會集中到7間指定診所接受治療，在新措施生效後，所有普通科門診診所均會為新冠患者提供治療，合適患者可在普通科門診診所獲處方新冠口服藥物及接受其他所需的治療。早前暫停服務的普通門診診所亦將會恢復正常運作，局方會將預留給患有偶發性疾病，包括確診病人的診症名額，由現時每7,500個增加至超過1萬個，以持續對有關病人的支援。

此外，現時每日大約有700多名為較高風險確診病人求診，為確保有關病人可適時接受治療，普通科門診診所會視乎疫情發展，預留1,000個診症名額供較高風險的確診病人預約。另由於新措施生效後，患者將毋須接受隔離及可以自行出外求醫，醫管局現時為隔離確診病人提供的遙距診症服務會停止，有關人手會調回普通科門診診所提供服務。