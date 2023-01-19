本港失業率回落至3.5%　仍有逾12.6萬人無工開

失業率由去年9月至11月的3.7%，下跌至10月至12月的3.5%。

政府統計處今日(19日)發表最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由去年9月至11月的3.7%，下跌至10月至12月的3.5%；就業不足率亦由同期的1.6%下跌至1.5%；不過本港仍有逾12.6萬人無工開。勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨着政府取消大部分社交距離措施，以及香港與內地逐步通關，本地經濟活動預料會有更顯著的恢復，勞工市場在短期內亦應會繼續改善。

統計處表示，失業人數(不經季節性調整)由去年9至11月的13.87萬人，下跌至10至12月的12.6萬人，減少約1.27萬人；而同期的就業不足人數亦由5.97萬人下跌至5.53萬人，減少約4,400人。總就業人數則增加約8,300人，增至去年10至12月的366.53萬人；同期的總勞動人口則下跌至379.13萬人。

與去年9至11月比較，同年10至12月間，差不多所有主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業、零售業、運輸業以及教育業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，餐飲服務活動業以及運輸業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率在去年10至12月較上一個三個月期間下跌0.3個百分點至4.7%。其中，零售業的失業率下跌0.4個百分點至4.6%，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至5.0%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是建造業、運輸業和教育業。