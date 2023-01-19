貿發局工作焦點　向國際商界推廣香港優勢

香港貿易發展局公布2023/24年度工作焦點，致力向國際商界推廣香港優勢，鞏固香港作為商業樞紐的角色。另外，貿發局對政府宣布進一步放寬檢疫措施表示歡迎，並將配合政府，積極吸引商務人士重返香港，全力推動本地商貿發展。

貿發局主席林建岳說，隨着香港與內地和世界各地之間的商旅往來邁向全面開放，貿發局於上周舉辦的多項商貿盛事，共迎來約100個國家及地區的商界人士於線上線下參與。展望未來，貿發局的工作焦點將繼續配合政府重振經濟的施政方向，今年舉辦連串展覽、會議、海外推廣及營商活動，鞏固香港作為環球商業樞紐的角色。

而海外大型推廣活動「成就機遇首選香港」將於7月在泰國舉行，屆時貿發局會與其他香港機構聯手推廣香港的城市品牌。貿發局亦會在北京的中國國際服務貿易交易會、上海的中國國際進口博覽會、海口的中國國際消費品博覽會，以及美國拉斯維加斯的國際消費電子展、德國紐倫堡國際玩具展、意大利米蘭的國際光學產品展覽會等重要博覽設立香港館，將香港的專業服務和品牌帶到世界各地。