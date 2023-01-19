沙咀懲教所親子活動製笑口棗　助在囚青少年更生

懲教署昨日(18日)在沙咀懲教所舉辦「『笑』口常開 全因有『鯉』」親子活動，7名青少年在囚人士及家屬參與，他們在導師指導下一同製作笑口棗，享用由在囚人士預先準備的「鯉魚」年糕，此外，在囚人士向家人送上賀年心意卡，家長則派發寫有鼓勵語句的利是，感受新年團圓的温暖。署方臨床心理學家又主持專題講座，教導家長親子溝通技巧。

其中一名在囚人士明仔(化名)的母親表示，感謝署方舉辦今次的親子活動，讓她一家人能在佳節共聚，雖活動時間有限，但她感受到兒子在獄中的改變，她希望明仔將來能成為一個奉公守法的人，獲釋後對社會作貢獻。明仔表示，活動中他感受到母親的關愛和支持，加強了他改過自新的決心。

負責籌辦是次親子活動的懲教主任劉奕麟表示：「『鯉魚』年糕象徵吉祥、健康和幸福，青少年在囚人士向家人親自送祝福，有助改善親子關係。」懲教署為青少年在囚人士及其家人定期舉辦不同主題的親子活動，鼓勵家長們多加支持青少年在囚人士，並學習以正面的態度和有效的方法處理親子問題，助青少年在囚人士更生。