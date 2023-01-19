2男涉2020年7.1銅鑼灣非法集結　今被判罪成還押候判

2020年7月1日數以千計的示威者在灣仔及銅鑼灣一帶設置路障和縱火，期間有示威者在高士威道和禮頓道一帶高聲吶喊、與警方對峙，以及破壞1幅祝賀香港主權回歸的橫額，警方掃蕩時拘捕共68人。事隔接近2年後，其中4名被捕男子被警方落案起訴1項非法集結罪，其中2男不認罪，案件早前經開審後，東區裁判法院裁判官王證瑜今（19日）裁定2人均罪名成立，並押後至2月9日判刑，期間分別提取2人的背景報告及勞教中心報告，期間2人須還押。

本案共4名被告，分別為葉健榮（40歲、送貨員）、林永耀（24歲、工程師），以及同為23歲的學生蔡偉賢和黎子元。控罪指4人於2020年7月1日，在銅鑼灣高士威道66號或附近與其他不知名人士參與非法集結。葉和黎早前承認控罪，各被判監4個月。

裁判官裁決指，不接納次被告林永耀稱聯想不到當時有非法集結發生，因當時現場有多人正在拆欄杆，認為林的說法不合理。裁判官辨認片段中出現在非法集會現場的2名男子認為與林蔡2名被告當時的衣着一樣，故肯定該2人就是林及蔡。他們當時打開雨傘，尾隨護送及遮擋搬路障的示威者，裁判官認為屬鼓勵在場人士，認為2人必定有參與非法集結，故裁定罪成。裁判官決定先提取被告林永耀的背景報告及被告蔡偉賢的勞教中心報告，並押後判刑。

案件編號：ESCC 713/2022