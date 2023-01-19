立場新聞涉煽動案續審　鍾沛權接受控方盤問

《立場新聞》（下稱立場）出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪，案件今（19日）繼續在區院審訊，鍾沛權開始接受控方盤問。控方選取立場曾刊登的博客文章，質疑相關文章內容乃「黃營」人士偏好的內容，惟鍾認為黃藍光譜具延續性，難以簡單分界，且喜好與是否閱覽文章內容沒有必然關係，正如他還押期間亦喜看自己不認同其觀點的專欄，「我唔同意佢啲觀點，但鍾意睇，會想了解多啲」。鍾亦認為一般人或會㨂選瀏覽與自己立場相近的媒體，惟讀者考慮的不單只是由於該媒體所給予的政治傾向，亦要考慮媒體報道能呈現的廣度、深度等元素。

控方問及鍾沛權立場的目標讀者群時，鍾指辦媒體乃想吸引一班關心香港的公民，希望報道具公共性的議題，以促進議題的討論，即使教育水平不高的香港人，也可能會關注公共議題而關注他們的報道。控方指，或會有人挑選立場的文章放到社交平台或討論區，非立場讀者便只會看被挑選的文章或段落，不一定會到立場再查看完整或其他文章，故文章是否持平及真確甚為重要。鍾同意不能排除讀者只看1篇報道，「不如你話畀我聽有邊個媒體可以做到？」，鍾認為沒有1篇文章能全面交代議題或討論，若公民對某些議題感興趣，他們便會持續提供各方觀點及意見，讓人可持續分享，「我只可以你繼續畀我哋存在，我哋就會持續增加觀點與意見，唔畀我哋存在，就做唔到呢樣嘢」。

鍾同意每個媒體會有其讀者群，而讀者對媒體提的內容亦自有判斷，而兩者存在互動關係，媒體或有機塑造群眾意見。但網絡世界有很多資訊，能形成「去中心化」及「碎片化」的特質，難以有媒體可主導資訊，一般人或會選擇風格或類別與自己喜好相近的媒體，但大部分仍然是尋求事實真相，媒體與受眾之間是否能潛移默化難以一概而論，且在言論自由的社會中，不應低估讀者接收資訊的渠道。

案件編號：DCCC 265/2022