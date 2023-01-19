社區照顧服務券試驗計劃問題多　聯盟提申訴要求當局作出改善

社區照顧服務券試驗計劃推行至今約十年仍然問題多多。有組織今日（19日）到立法會申訴部就事件進行申訴，組織批評計劃中的「共同付款機制」程序繁複，阻礙長者獲取服務，又質疑政府監管不足，以致出現「揀客」，令長者無法得到保障，促請政府改善「共同付款機制」，以及在社區照顧服務券恆常化前展開公眾諮詢。

政府在2013年推出社區照顧服務券試驗計劃，為長者因應個人需要，使用社區券選擇合適的社區照顧服務，例如送飯、上門接送和物理治療服務。當局早前表示會採取不同措施加強支援居家安老，並於明年第三季起，將社區照顧服務券恆常化，不過關注家居照顧服務大聯盟，認為計劃的執行細節存在流弊，應先處理相關問題。組織認為照顧券理念好，不過當局乏略執行細節，令計劃背離原意。

現時政府以「共同付款」的方式和長者一同分擔服務款項，通過全家入息審查，評估長者在使用服務券需付款項的比例。聯盟幹事鄧姑娘批評機制過於複雜，令長者卻步不願申請，使他們失去獲取支援的機會。她建議簡化申請程序，將全家入息審查改為個人審查，甚或取消「共同付款」，由政府自行承擔費用。鄧亦指出現時政府監管不力，有機構會為了營利而要求長者選擇其他服務，拒絕他們原先的申請，使他們得不到合適服務。聯盟幹事主席馮妙霞直言試驗計劃實行十年，無試過公開諮詢 長者無機會反映問題，促請進行諮詢「貼地啲」。接受申訴的議員郭玲麗承諾會就公眾諮詢問題向政府反映，以及未來會在社會福利事務委員會討論相關問題。