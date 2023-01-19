一英國進口預先包裝咖哩含未標明致敏物　食安中心令停售

食物安全中心今日(19日)公布，近日透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局發出通告，指一款英國進口預先包裝咖哩可能含有可引致過敏的甲殼類動物及軟體動物成分，但未有在食物標籤上標明而正在當地回收。中心呼籲對甲殼類動物及軟體動物敏感的人士不要食用有關產品，業界如持有涉事產品，亦應立即停止使用或出售。

涉事產品為「M&S」英國出品的「Count on Us Thai style green chicken curry」，淨重350克，進口商為ALF Retail Hong Kong Limited，食用日期為2023年1月22日前最佳。中心發言人指，得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。初步調查發現，上述進口商曾進口受影響產品及在旗下零售點出售。該進口商已將受影響產品停售及下架，並展開回收。

甲殼類動物及軟體動物是致敏物，對此敏感的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、呼吸困難、皮膚發癢、出疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。至於其他市民食用有關產品，一般不會受到影響。