8人違反防疫規例　今被判罰款及緩刑

衞生署表示，8名港人早前因違反防疫條例，擅自離開其檢疫地點及提供虛假資料而被控訴，今日(19日)在法院分別被判罰款、監禁及緩刑等。

首4宗個案涉及3女1男，分別為27歲、76歲、54歲和41歲。他們早前確診新冠並獲發隔離令，惟隔離期未屆滿前於去年7月22日、10月3日、9月6日、以及11月12日離開其隔離地點。各被控違反《預防及控制疾病規例》。當中27歲及76歲女子在觀塘裁判法院分別被罰款6,000港元。54歲女被告在九龍城裁判法院被判處監禁兩周，緩刑12個月，以及罰款3,000港元。而41歲男被告在西九龍裁判法院被罰款5,000港元。

第5宗個案涉及一名29歲女子，她早前確診後同樣獲發隔離令，但在去年10月14日擅離隔離地點並移除電子手環，今日在屯門裁判法院合共被罰款1.6萬港元。餘下3宗個案涉及2女1男，分別為60歲、56歲及42歲。他們於去年5月接受有關部門流行病學調查期間，分別向獲授權人員就有關他們身處在觀塘區一間食物製造廠的情況及活動提供虛假資料。60歲及56歲女子今日於觀塘裁判法院分別被判罰款6,000港元，以及自簽擔保1,500港元，守行為12個月；而42歲男被告被罰款6,000港元。