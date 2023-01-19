政Whats噏： 區議員質疑東日街巿防雨能力　官員點拆招？

繼天水圍嘅天幕街市，政府又喺東涌富東街興建名為東日街市嘅臨時販賣場所，以解決當區居民買餸難嘅問題。多名離島區議員就參觀咗呢個街市，檔口嘅間格做好晒，只係仲有啲雜物喺度。然而東日街市高天幕嘅嘅設計，有區議員質疑阻擋風雨嘅能力，到底官員點回應呢？

話說考慮到香港悶熱嘅氣候，東日街市喺設計上好着重自然通風，因此天幕距離地面較高。有區議員就擔心天幕同檔位頂部之間寬闊，一旦遇上橫風橫雨嘅惡劣天氣，雨水會撇入街市，咁就會趕客，無人嚟。雖然有人提議加裝伸縮簷篷，但此舉又可能阻礙自然通風。而在場官員就話臨時街市唔係密封場所，冇可能滴水不漏，但可以做到大部分時間都唔受天雨嘅影響，咁如果遇到黑雨呢？佢話相信嗰陣大家都盡快返屋企喎。

離島區議會主席余漢坤就打圓場咁話「自然嘅嘢」好難講，要等街市正式運作之後，再睇吓有咩可以改善嘅地方。在場嘅官員話東日街市嘅檔位面積，同天水圍天幕街市係一樣嘅，但通道會更加闊落，又話有鑑於檔販要招徠顧客，會容許貨物擺出檔位外嘅指定範圍，但收市就必需收返入檔位裏面，仲會嚴格規定點樣擺放貨物，以杜絕鼠患咁話。

東日街市3月將會投入服務，裏面有36個檔位，部分係租畀大嶼山嘅居民，創造就業。