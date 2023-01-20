營養師健康團年飯　3餸1飯1湯1甜品供選擇

新春將至，家家戶戶均準備美味豐富的團年飯，惟大魚大肉卻為健康帶來潛在風險。醫院管理局營養師提供3餸1飯1湯1甜品的健康菜式供市民參考，包括以冬菇菜飯取代白飯，減低飯後升糖指數，用堅果取代傳統肉湯或骨頭湯，減少飽和脂肪；3餸則選用雞柳、帶子及豆腐等，除了是低脂肪食材，高鈣的豆腐亦有助增加骨質密度及預防骨質疏鬆。

醫管局營養師巫紀如說，過往不少病人過時過節易見3高，即高血壓、高血脂、高血糖，尤其疫情後，發現「好多人飲食同運動都唔OK，返嚟覆診3高都高晒！」尤其新春期間進食賀年糕點，2至3塊蘿蔔糕或年糕已等同1碗白飯、2件芋頭糕已等於100卡路里，且屬於高鈉質，血壓易上升。如1日進食1件蘿蔔糕、1件芋頭糕、1件年糕、兩粒牛奶朱古力、1件笑口棗（15克），已攝取500卡路里，「每日食多500，一星期就食多3,500，已經等於重咗1磅！」賀年糕點只能於餐與餐之間淺嘗，而非正餐。

巫紀如設計了3餸1湯1甜品的健康菜式，湯建議煲蘋果粟米腰果素湯，用南北杏、堅果、粟米及紅蘿蔔。素湯較肉湯少油膩，而堅果可提升好膽固醇。不過，由於此湯澱粉質含量高，糖尿病及血糖高人士應避免過量飲用，建議每餐只飲1碗。而3餸則分別為香茅雞柳、帶子蒸豆腐及肉碎雜菜炒西蘭花。帶子蒸豆腐，黃豆含有大豆異黃酮，有助降低壞膽固醇及甘油三脂；帶子含多元不飽和脂肪「奧米加3脂肪」，有助減低血塊形成及血管栓塞風險，且含鋅及碘等微量元素，有助維持免疫力，代謝速度及甲狀腺功能。

肉碎雜菜炒西蘭花，用瘦肉、西蘭花、西芹、粟米、紅椒。不同顏色的蔬菜提供不同的維他命、礦物質及抗氧化物，例如胡蘿蔔素、槲皮素、茄紅素及玉米黃素。蔬菜中的鉀質亦有助改善高血壓。甜品有紅棗桃膠小丸子，桃膠含豐富膳食纖維，而紅棗有天然甜味，可減少額外糖分。惟需謹記甜品不可多食。