迎接癸卯中大文物館舉行賀歲展 精選兔子相關珍藏文物

為迎接癸卯兔年，香港中文大學文物館將於本年2月25日至5月18日舉行「癸卯說兔」賀歲展，市民可免費入場參觀。是次展覽精選逾20件由中大文物館與私人收藏、與「兔」相關的文物，包括璽印、銅鏡、硯臺、書畫等，從圖像學及表現手法等角度，發掘兔在文物中的形象與意涵。香港中文大學文物館副研究員童宇博士指出，古代人認為兔子是吉祥的象徵，也有象徵永生的含意，代表福氣。

童宇指出，中國歷史上有不少與兔有關的神話故事，「兔」的意象也隨着時代變化。例如館藏「西王母玉兔搗藥龜鈕銅印」，展示了東漢晚期搗藥玉兔常與西王母一同出現，而所搗者則為長生不老藥。在唐代，則流行以月宮場景裝飾銅鏡，嫦娥代替西王母，與蟾蜍、搗藥兔及桂樹搭配，館藏「月宮紋銅鏡」便是當中一例。到了清代，對兔子的描繪相對寫實，神話色彩也有所淡化，如「澄泥仿宋玉兔朝元硯」便僅描繪出一隻正在望月的兔子，沒有以往兔子與月亮相融的景象。而到了近代，創作者更常用漫畫手法描繪兔子，如館藏「瓷白兔」便把兔子的耳朵製作得特別大，塑造兔子更加醒目可愛的形象。

童宇亦表示，古人喜歡把兔子和雀鳥聯繫在一起，其中兔象徵月亮，雀象徵太陽，兩兩相對，相映成趣。他估計，這是因為古人可能覺得把兩者連結在一起，能使作品更加生動有趣。參觀者可在文物館觀賞到「人物鳥獸紋金帶板」，一睹兔和鳥的形象。他總結道，在器物上，兔的形象多變，或顧盼、或疾走，或伏或仰；而在畫家筆下，或渲染、或勾描、或抽象或寫實，有着層出不窮的藝術表現手法，等待著人們前來一窺究竟。