東方日報A1：隔離令1.30作廢　確診上班無問題

港府又再碎步放寬防疫措施！本月30日（年初九）起，撤銷對新冠肺炎確診者發出隔離令，衞生署由當日起不再發出隔離令，仍有隔離令在身的確診者，當日亦解除，改為市民自主處理，3大呈報平台也停止運作。感染個案會改為獲得「健康措施建議」，當局只公布核酸確診及死亡個案數字，並停派抗疫物資包，而社區隔離設施持續運作至2月28日作過渡。另若日後染疫，僱員放病假安排與感染其他疾病同樣，需自行求醫領取醫生證明，如無病徵則可上班。換言之，本港所有防疫及社交距離措施，剩下口罩令、出入境檢測、學校及院舍檢測仍未鬆綁。

當局表示，本港社會整體免疫力提升，去年底疫情高峰的死亡率及公營醫療服務受影響程度均較去年初大幅下降，其中染疫死亡率由去年初的0.77%降至0.19%，公營醫療服務則由六成下降至僅一成受影響，疫情已進入新階段。為令社會有序復常，處理新冠疫情亦有新模式，由原來一刀切強制隔離，改為市民自主決定。

由本月30日開始，當局不會再對染疫人士發出隔離令，改為提供健康措施建議，確診人士毋須逗留住所、醫院、隔離設施等，即使自行檢測確診，亦毋須呈報。

惟當局強調，取消隔離令並非等同疫情消失，新冠病毒對社區仍有一定風險，尤其一老一幼，且全球疫情仍有變數，故仍然會維持現有對新冠疫情的緊急應變級別，直至另行通知。當局又會延續院舍、學校及醫院的防疫措施，以保護重點人群，日後再適時調整相關機構職員、學生及訪客的檢測要求。

至於社區隔離設施安排，衞生防護中心總監徐樂堅指出，去年12月時，每日約有1,400至1,500人需入住社區隔離措施，近一周每日降至約150人。考慮到部分感染人士因家居環境較擠迫，希望入住社區隔離設施，減低傳染家人風險，因此社區隔離設施在短期內會繼續運作，過渡安排會維持至2月28日，只限香港居民使用。有需要入住者在入住前須接受快測，逗留時間不多於7天，入住人士可視乎自身病徵及家居情况決定何時離開，毋須等待檢測結果，惟離開隔離設施後不得重返。

被問到會否擔心確診病人逼爆普通科門診，甚至倒灌至公立醫院，醫院管理局行政總裁高拔陞說，近日到指定診所求醫或使用遙距診症服務人數明顯回落，故有需要調節服務量，將人手調回公立醫院照顧非新冠病人；建議輕症或非高風險人士，可向私家醫生或私家醫院求診。

徐樂堅則建議，日後染疫人士於首5日應時刻戴好口罩，避免接觸高危人士，及與其他人士同桌用膳，亦應避免前往人多擠迫地方或參與大型集會。如無症狀患者，可自由外出或上班，但學童確診，不要上學，直至康復。如患者有病徵，則應留在家中，避免外出。如需請病假可自行求醫，與以往處理一般呼吸道疾病無異。

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