澳門推廣買去程送回程疑搵笨　初二回程船票有得買冇得送

澳門推出港人「買去程送回程」優惠，凡購買前往澳門的船票或車票，每名港人都可享一次送回程優惠。不過，本報收到市民反映優惠不透明，有誤導之嫌。有港人一家四口訂了酒店到澳門過年，開展三日兩夜行程，惟到船公司櫃位購票時始被告知農曆年的部分日子不設送回程優惠，付款購票卻有船位，令人氣結，被迫多付逾500元旅費。

「我打咗好多次電話去查詢船票都唔通，特登落去櫃枱買船票時，職員話初二冇得送回程！」謝先生提起買船票經歷時仍相當氣憤。他指澳門開關，又看到鋪天蓋地的買一送一推廣宣傳，遂興致勃勃與家人部署遊澳度歲，訂了酒店三日兩夜，年三十晚出發，年初二回港。訂完酒店，他致電船公司查詢，但一直打不通，無法得知船位情況，以為新春期間爆滿，遂親身到信德中心船公司櫃位購票。當他以為一家四口（嬰兒免費）可獲3張免費回程船票時，職員卻告訴他年初二至年初四，不設送回程船票優惠，謝以為該幾日船位已滿，但職員卻稱，可以付款買回程票，若不行動恐防買不到，他質問：「送就冇，買就得？」職員僅稱是公司要求，並催促他購票，他無奈買了6張船票，比起原本的買一送一優惠，多付了525元。

噴射飛航發言人說，為考慮不同人士出行需要，公司預留座位予非參與推廣活動人士，包括即日來回客人、非香港居民、澳門市民等。活動自推出以來反應熱烈，由1月19日起增加班次及夜航服務，希望更多市民能參與優惠活動。鑑於新春航班需求殷切，部分春節航班接近售罄。公司短期內提供買一送一船票優惠網上銷售供訂購，詳情留意公布。