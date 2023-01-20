撤隔離令確診者准上班　勞方憂被迫放無薪假　專家促制訂指引

港府公布，自本月30日起，撤銷對新冠肺炎確診者發出隔離令，衞生署由當日起不再發出隔離令，仍有隔離令在身的確診者當日亦可解除，改為市民自主處理。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(20日)在電台節目表示，希望政府為確診市民上班制訂明確指引。他認為，不同醫生對病情的判斷不同，病假紙日數可能不同，容易造成混淆，建議政府參考新加坡做法，中招者無論有否病徵，至少3天不能上班，3天後則視乎檢測結果，並讓確診的市民都享有有薪假期。

議員鄧家彪亦表示，無病徵的確診僱員可能遭到僱主放取無薪病假，或會引起是否觸犯《殘疾歧視條例》。根據《僱傭條例》，員工要有醫生證明書而需要4天或以上病假，才可享有有薪病假，若僱員只有1至2天病假，僱主有權不支薪，對打工仔造成額外負擔。部分仍須檢測的工作場所，如院舍和學校，員工一旦確診是否應該繼續上班，或會引起爭拗，期望當局發出清晰指引。

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則表示，政府將新冠病毒視為其中一種上呼吸道疾病，撤銷隔離令初期，勞資雙方的看法未必一致，預料新安排實施初期確診僱員應否上班會引起爭拗。他認為僱主會視乎辦公室的空間，為上班的確診員工安排特別座位，與其他員工保持距離，作出彈性處理。不過，若確診員工要與客人接觸，例如食肆或安老院等，就不宜上班。