年廿九市民趕北上度歲　檢測站網上更新預約狀況　7場館提早運作

兩地恢復通關，令市民終可免檢疫回鄉度歲，實屬好事，惟市民需攜同核酸檢測無染疫證明一事，卻令他們添煩添亂，深水埗楓樹街遊樂場檢測站連日出現人龍，排隊市民更多番鼓譟，政府已為事件認衰，政府今日(20日)更新預約系統的網頁，方便市民查看全港檢測站即日及下一日的網上預約情況，網頁列出各區檢測站，早午晚三個時段的預約情況，因應人數以不同符號標示「已滿」、「少量名額」或「尚有名額」。

根據現時網站的資料，多個檢測中心的預約名額已滿，包括楓樹街遊樂場、深水埗白田社區會堂、觀塘牛頭角道體育館、麥花臣遊樂場籃球場、大角咀櫸樹街、沙田瀝源社區會堂及沙田大會堂廣場等。連日出現人龍的楓樹街遊樂場，從明天的預約所見，截至今早10時10分顯示尚有名額。政府表示，截至早上10時，今日和明日全港社區檢測中心及檢測站仍各有約6.5萬及8.7萬個檢測預約名額。

政府提醒市民，如個別檢測站當天的自費服務已滿額，可選擇到其他檢測站進行自費檢測。檢測機構發出的電子報告，或經政府電子檢測紀錄系統網站下載的電子紀錄，均可用作過關，出行內地人士毋須返回檢測站領取紙本報告。另外，7個檢測中心或檢測站，包括九龍公園小型足球場、深水埗富昌邨籃球場、 荔枝角公園入口、坪石邨黃石樓旁籃球場、翠屏道6號觀塘遊樂場、粉嶺聯和墟遊樂場，以及上水保榮路遊樂場天幕下的檢測站，今日提早於早上8時開始運作。