涉2019年油尖旺暴動　4被告罪成還押　另1人聲稱屙嘔求醫罪脫

2019年11月警方封鎖理工大學期間，有市民在油尖旺一帶聚集，試圖以「圍魏救趙」方式營救理大內的示威者。大批人士被捕，當中5人否認暴動罪在區院受審，今日（20日）移師西九龍法院裁決。法官裁定其中1人罪脫，其餘4人罪成。法官相信以4人的衣著及裝備，他們出現在暴動範圍附近並非偶然，裁定他們曾參與暴動，下令4人還押至2月3日聽取辯方求情，屆時或會判刑。期間他們須還押。

5名被告依次為歐育婷（23歲）、陳思朗（34歲）、朱兆輝（31歲）、梁家樂（21歲）及梁栢熙（28歲）。他們被控於2019年11月18日，在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。針對首被告，被告辯稱當時身體不適，多次肚瀉及嘔吐，事發時正前往廣華醫院求醫。法官指，被告被捕後有到醫院接受治療，醫療報告顯示她有中度脫水，這支持被告說法，她可能是無辜的途人，因此裁定她罪名不成立。

至於其餘被告方面，法官不接納他們的辯解，其中被告朱兆輝指控警員使用不恰當的暴力。法官反指被告進入臨時羈留區時沒有表現痛苦，相關醫療報告沒有顯示傷勢是否新近造成，也沒有顯示醫生認為造成傷勢的原因，況且有否被警員毆打，與他有否參與暴動並無關係。法官指，任何人當時身處現場，理應會意識到環境非比尋常，身在該處有潛在風險。若果不打算參與示威，必然會選擇盡快離開現場。留下來的必然是有意圖參與暴動，並實際上參與了暴動，裁定4人暴動罪成。

案件編號：DCCC 438/2021