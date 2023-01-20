打擊跨境轉運及本地銷售冒牌貨　檢逾4千萬元貨4人落網

農曆年前夕，執法部門於1月3日至16日，一連兩周展開「追跡者行動 IV」大舉掃蕩冒牌貨，打擊跨境轉運及供應本地冒牌貨品活動。行動中，執法部門破獲18宗案件，檢獲逾9萬件、做市值4077萬港元貨物，拘捕4人。行動中，執法人員多次搜查多個拆貨場，其中16宗案件，貨物將會轉口往海外地區，包括歐美、中東、南亞及西亞地區，餘下2宗案件涉及本地派遞。

執法部門在其中一宗本地派遞案，人員於1月10日在葵涌一間物流公司檢獲約300件冒牌貨物，包括手袋及波鞋等，人員隨即在觀塘工廈一單位採取監控派遞行動，破獲一個波鞋衣服的儲存倉庫，進一步檢獲400件冒牌貨物。當場拘捕29歲收貨女子，以及一名48歲女子。初步調查顯示，二人在網上社交平台開設專頁銷售冒牌貨物，當收到客人訂單後，便進行採購。貨物會送至本地物流公司，經速遞送至工廈單位儲存及包裝，最後再經速遞送至客人。

同日，人員破獲另一宗本地派遞案，在元朗一間物流公司檢獲66件冒牌貨物，隨後在天水圍採取監控派遞行動，拘捕一名25歲收貨男子，以及一名懷疑輸入及售賣冒牌貨物的25歲女子，人員其後檢查被捕女子租用位於屯門的迷你倉，調查後相信她亦在網上社交平台開設專頁銷售冒牌貨物，銷售手法與第一宗案件大致類似。4名被捕人士(25至48歲)涉嫌違反商品說明條例，現獲准保釋等候查。

執法部門發現轉運至海外地區的冒牌貨物中，轉運至歐美及中東等地多數為高價值物品，包括手錶、手鏈及飾物等，用料較佳、手工精細，部分附有包裝盒及說明書。而轉運至南美的貨物以衣物及波鞋為主，質素參差，用料及仿真度一般。