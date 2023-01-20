8大院校去年逾2700人退學　創19年新高　理大佔最多

移民潮掀起退學潮，不單止中小學，連本港8所大學亦受影響。2021/22學年有逾2,700多人退學，按年上升近3%，人數創了19年來新高。退學人士多數為學士學位學生，當中人數高達2,342人；而院校方面，則以理工大學為最多人退學，有近650人中止學業，按年升26%。

大學教育資助委員會公布最新數據顯示，上學年有約8.73萬人修讀8大學士課程，與2020學年相若，但2021學年則有共2,712名分別正修讀副學位、學士學位及研究院修課課程的學生退學，較上一個學年增加69人，升幅為2.6%，退學人數創下19年新高。其中學士學位課程佔最多，有超過2,340人退學，較2020學年升4%，副學位課程亦有300多人退學，而研究院修課課程的退學人數跌幅則最為明顯，有39人退學，較去年同期下跌39%。

若以院校分析，本地8所資助大學中，以理大的退學人數為最多，當中高達656人，較上一個學年升26%，有超過440人為學士生。理大解釋，學生因個人健康、家庭因素或其他升學安排等申請退學，上學年比例亦與八大整體情況相若。至於香港大學和城市大學亦同樣有逾400人退學，其中城大退學人數較20學年上升16%，87%人為學士生。

不過亦有部分大學的退學人數呈下跌趨勢，包括浸會大學，退學人數由20學年的225人，跌至上學年約180人，跌幅最高，有近20%；教育大學則有197人退學，較20學年減15%。浸大表示，退學人數隨實際情況有所變動，強調會了解個案，在可行的情況下提供支援。