「Lunch哥」涉滋擾證人藐視法庭　官拒專家證供　案件排期聆訊

綽號「Lunch哥」的活躍示威者李國永，涉嫌於前年一宗死因研訊期間，與一名六旬女子在法院外滋擾證人。他們因此事除了被控非法集結罪，還另被控刑事藐視法庭。上述藐視法庭案件今早（20日）於高院原訟庭提訊，並處理有關李國永要求加入專家證供的問題。陳慶偉法官最終不批准李加入眼科及耳鼻喉科專家證供，至於李與精神科醫生會面時，法官准許李的父母在場，但除醫生提問外，父母不得在會面期間發言。另外，本案亦將排期聆訊，預計須時7天。

本案2名答辯人分別是案發時17歲的男學生李國永，及65歲退休女保安員賴瑞英。今早只有李及其律師團隊到庭。法庭早前已批准就李方面加入精神科專家證供，控方聘請的精神科醫生童粵生亦將與會面，答辯方現要求會面時李的父母亦在場，控方表明不反對，但要求李的父母不得干擾會面過程，最終該申請獲法官批准。

李亦申請加入眼科及耳鼻喉科專家證供，其律師指李有近視問題，案發時李沒有戴眼鏡，故未能認清當時的人士之臉容，而李於案發後被證實右耳聽力有問題，故當時可能聽不清楚死因裁判官的相關指示，因此需要有專家證供作確認。不過律師確認現時並沒有任何證據顯示案發當日李有聽力問題。法官最終決定不批准加入該些專家證供。另外，控辯雙方希望可快速進行審訊，惟法官表示他須優先處理一宗涉嫌違反港區國安法為期90天的審訊，故未能快速審理本案。

案件編號：HCMP 2254/2020