涉MIRROR事故虛報屏幕重量　藝能工程3職員被控串謀詐騙

人氣男團MIRROR在去年7月28日舉行的紅館演唱會中發生意外，兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中，其中李啟言(阿Mo)目前仍需留醫接受治療，總承辦商藝能工程涉虛報屏幕重量，該公司3名職員被落案控告串謀詐騙。執法人員經進一步調查及諮詢法律意見後，該名41歲姓吳被捕女子、60歲姓林被捕男子及48歲姓梁被捕男子今日(20日)已被控合共一項「串謀詐騙」罪，案件將於2月2日上午在九龍城裁判法院提堂。相關人士今到紅磡警署報到，據悉，3人分別任職藝能項目經理及技術統籌，而另外兩名被捕人則已獲無條件釋放。

藝能作為演唱會總承辦商，由籌辦、構造舞台、直至真正表演，藝能身為總承辦商對於舞台有絕對控制權，亦有責任確保裝置穩妥。出事的LED屏幕由協興隆安裝及實際操作，事件中的升降裝置、鋼索及機械零件等，均由內地一間生產商提供。根據數據，出事的LED屏幕場上有6個，其實際重量為9,852磅，但申報重量為3,600磅，實際重量為申報重量的2.7倍。燈光支架裝置實際重5,141磅，申報1,080磅，實際是申報的4.76倍。雷射支架燈為756磅，申報僅為200磅，實際為申報的3.78倍。8組喇叭實際重12,240磅，申報只有1,600磅，實際是申報的7.65倍。

執法人員早前採取連串拘捕行動，分別在馬鞍山、大角咀、藍田、元朗八鄉及筲箕灣，拘捕4男1女(40至63歲)，4名被捕男子姓白(44歲)、姓梁(48歲)、姓招(63歲)及姓林(59歲)，被捕女子則姓吳(40歲)，她為藝能項目經理，於筲箕灣被捕。