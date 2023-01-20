闖鄰居單位逼交歡　酒樓經理認企圖強姦等3罪囚64個月

前年5月1名酒樓經理於凌晨滿身酒氣闖入女鄰居住所，並意圖性侵犯她，聲稱「你畀我搞一次吖，搞完我就走㗎喇，你唔畀我嘅話，我就用刀捅你」。女鄰居一邊用不同藉口拖延，一邊趁機致電友人求救。事主友人到達後與經理糾纏，結果遭經理弄傷，經理則成功逃去，惟其後終被警方拘捕。他上月於高院原訟庭承認企圖強姦、入屋犯法及傷人共3罪，今天（20日）被特委法官許紹鼎判監5年4個月。法官指被告晚上進入獨居女子單位，此屬加刑因素；被告受酒精影響亦非有效求情因素。

本案被告王長熙（35歲）過往沒有案底。案情指，30歲女事主居於葵涌1個單位，被告是她鄰居但2人並不認識。2021年5月3日晚凌晨事主回家後洗澡，其後只穿吊帶背心及內褲步出浴室，卻發現被告從窗簾處衝出，走近企圖摸她胸部。事主之後嘗試拖延被告，包括叫他脫鞋及買避孕套等，趁機致電朋友求救。期間被告曾摸事主胸部及私處，並嘗試脫她衣服但不成功。

事主1名男性友人到達後，於單位外聲稱已報警並踢開大門，期間被告以酒樽擊打對方頭部，2人發生糾纏，最終友人入單位把被告關在門外，期間遭被告用酒樽擲中頭部。警方接報到場後，事主點算發現2個手袋，裝有500元零錢的木盒及一個藍色胸圍均不翼而飛。被告其後被捕，並於他的衣櫃找到事主的胸圍，其餘失物其後亦被警方在單位附近找回。警誡下被告稱當晚喝了酒並從派對房間返家，期間曾敲事主的大門，是事主讓他進入並聊天飲酒。

案件編號：HCCC 153/2022