打鼓嶺過渡屋動工　601伙明年首季落成　惠及千名基層

再有過渡性房屋項目動土。博愛醫院早前向城市規劃委員會申請，於打鼓嶺「昇平學校」地皮興建共601伙的過渡屋項目。博愛昇平村今日(20日)舉行動工禮，博愛醫院董事局候任主席陳首銘表示並不擔心入住率不足，認為交通配套可按入住率安排，相信未來可配合居民逐步入伙。對於過渡屋項目營運即將截止申請，未來逐步由簡約公屋取代，博愛醫院指以往亦曾承辦過渡屋項目，故日後亦有意向配合政府營運簡約公屋。

博愛昇平村預計將在明年首季完成工程，可以讓居民入伙。屆時將會建成兩座4層大廈及不同社區設施供居民使用，村內共有3種類型單位，分別有519個1至2人單位；80個3至4人單位；5至6人或無障礙單位2個，預計受惠人數約1,000人。

陳首銘表示，對於簡約公屋會否影響過渡屋的入住率，他稱昇平村主要為1至2人單位，需求較多，不擔心入住率不足。博愛醫院表示，根據地區性上水區的過渡性房屋有需求，不過對於甲類乙類申請者的比例方面則難以自行調整，現有與政府保持聯絡，商討如何調整改善申請者的比例。