核酸檢測貴夾廢　市民促取消　盡快免檢過關

臨近歲晚，加上中港兩地恢復免檢疫通關，不少市民回鄉度歲。惟連日來各區檢測站都出現人龍，東網記者於今午(20日)1時許，到位於維多利亞公園音樂亭的檢測站視察，現場未有出現人龍。有市民表示，專程趁工作午膳空檔前來做檢測，避開繁忙時間；亦有市民認為檢測費用高昂，大呻「好貴呀！」，認為用快速測試代替核酸檢測會更方便，期望港府盡快取消檢測安排。

明日(21日)將離港回鄉賀歲的鄭先生表示，趁上班午膳時間空檔前來檢測，特意避開繁忙時間。他指已提早多時於網上登記預約，因知道前幾日會是檢測高峰期，故等到年廿九才前來檢測，望避開人流。市民徐先生則表示，專程抽空攜一家大小前來做檢測，同樣明日返回內地迎新春。他認為若過關能使用快速測試結果，代替核酸檢測將會更加方便，期盼兩地通關能盡快取消檢測安排。

至於市民魏小姐則認為檢測價格高昂，大呻「好貴！」，加上網上預約程序繁複，需填寫很多資料，若想更改檢測地點，更要先取消預約，然後再重新輸入所有資料再次登記，形容流程繁複，費時兼費神。她期望兩地能早日實現「真正復常」，毋須檢測結果亦可過關前往內地。