配合許願節　林村鄉公所路一帶下周日起封路　

下周日(22日)是農曆新年年初一，許願的機會到了！港府表示，執法部門將於農曆新年期間實施特別交通措施，以配合大埔林村許願節的舉行。介乎牌樓與林村鄉公所的林村鄉公所路將於下周日(22日)至下月5日每天上午7時至晚上7時封閉，並劃作行人專用區。另外，林村許願廣場亦將於下周日(22日)至下月5日舉辦許願節，活動內容有拋寶牒等。

港府補充，由下周日(22日)至29日每日上午10時至下午6時期間，執法人員會因應林錦公路的交通情況實施交通管制，屆時除專營巴士、旅遊巴士、專線小巴、的士及獲授權車輛外，所有車輛須沿馬窩外的吐露港公路北行的左邊行車線及林錦公路交匯處前往林錦公路南行。

港府又指，大埔太和路通往吐露港公路北行的支路將會封閉，沿大埔太和路前往林村許願樹的車輛須使用吐露港公路南行、廣福交匯處、大埔公路─元州仔段東行、吐露港公路支路、吐露港公路北行、吐露港公路北行的受影響路段的左邊路肩及林錦公路交匯處。由粉嶺前往林村許願樹的車輛亦必須經上述路線前往。港府提醒，由下周日(22日)至本月29日每日中午12時至下午6時期間，所有車輛不准由林錦公路駛入社山路南行。