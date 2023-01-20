兩印度漢走私新冠口服藥被捕　檢700萬元貨明提堂

執法部門於昨日(19日)早上，在香港國際機場入境綠通道，截查1名由印度加爾各答經德里抵港的43歲男子，透過X光檢查其攜帶的4個寄艙紙箱，發現影像呈現粒狀有可疑，於是打開紙箱檢驗，檢獲2,100盒、總數約7.4萬粒的治療新冠口服藥，價值約700萬港元，這是自2020年以來在機場搗破的最大宗走私藥物案件。

由於該些藥物沒有進口許可證、及含有第1部毒藥，執法人員於是拘捕該名男子，並得知他與另一名男旅客同行，因此亦拘捕該同行的40歲男子。2名疑犯報稱成衣商人，相信他們以此身份掩飾從事走私藥劑製品的不法行徑。2人已被控一項「未根據並按照入口許可證的規定輸入禁運物品」罪名和一項「管有第1部毒藥」罪名，案件將於明日(21日)到九龍城裁判法院提堂。

執法部門指，檢獲的3款藥物，均聲稱可治療輕度至中度新冠病毒，惟包裝上沒有註冊編號，其安全、質責及效能皆無保證，將交政府化驗所檢驗。另外，執法部門繼續深入調查2名疑犯的關係，他們在港如何處理有關藥物、以及有否本地人士涉案。據了解，2名疑犯為持護照的印度漢，收取數千港元酬勞帶貨來港，該些新冠藥為仿製藥，在本港估計售價約數千港元。