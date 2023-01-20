攜漆油天拿水闖沙田住宅追數　2青年被保安員截獲

執法人員昨晚（19日）約9時30分接獲沙田得利街一住宅的保安報案，指大廈內發現2名男子形迹可疑。人員接報到場，在該名保安協助下截獲該2名男子，在其中1人手持的膠袋內檢獲6罐紅色漆油及2支懷疑裝有天拿水及的膠樽，遂拘捕該2名俱18歳男子，涉嫌管有任何物品意圖摧毀或損壞財產。2名被捕男子現正被扣留調查，案件交沙田區調查人員跟進，不排除有更多人被捕。

執法部門留意到犯罪集團以手機網絡遊戲及社交平台接觸青少年，利用青少年心智未成熟的弱點，以「搵快錢」方式誘使他們鋌而走險，干犯刑事毀壞等嚴重罪行。呼籲家長應多加留意，加強與子女溝通，有需要時尋求學校和社工協助，以免子女誤入歧途。

沙田區對於區內非法收債案件採取「零容忍」態度，各部門共同採取執法、宣傳及教育的方式，多管齊下應對此類案件。沙田區去年10月展開代號「火瞳」的反非法收債行動，共拘捕16人。沙田區人員同時與區內物業管理及保安人員保持良好溝通，定期向物業管理及保安人員作出呼籲，須截停可疑人士作登記及提高警覺，切勿容許可疑人士進入大廈作出違法行為。人員亦會到訪區內五金舖作情報搜集。