楓樹街檢測站人潮回落　惟自費名額爆滿　市民呻麻煩

臨近新年，通關後多名市民趕急回鄉過年，惟近日因檢測人數眾多，有檢測站大排長龍嚇怕市民。《東網》記者今日(20日)到位於深水埗的楓樹街遊樂場檢測站視察，發現檢測人潮已有所回落，前日的墟冚場面已不復見，但現場有標上自費檢測名額已滿的紙牌。有市民稱前日(18日)經過被排隊人龍嚇怕，故趕緊預約檢測免排隊之苦；有市民則稱友人前兩日排隊需排8小時才可進場，幸今日人潮回落，與小朋友將於年初一(22日)坐高鐵到內地探親，坦言預約檢測麻煩，希望可盡快取消檢測安排以便直接北上。

楓樹街遊樂場不再見排隊檢測人潮，現場僅數名市民輪候，當中大部分市民是以「檢測登記碼」進行免費檢查，並非為到內地需進行檢測，故亦毋須事先預約輪候。不過，亦有小部分人仍在作「最後衝刺」，目標於年初一到內地過年探親。

凌太於下午3時許帶同小朋友到場進行檢測，她形容過程意外地暢順、毋須10分鐘，不過她指前日有朋友排隊8小時才成功檢測，故原先非常擔心要排長龍，特地叫朋友提前幫忙預約。年初一將與兒子丈夫乘搭高鐵到內地探望大女兒，雖然高鐵一票難求、搶飛過程艱辛，但可以到內地仍感覺心情興奮，凌小朋友亦高興指「3年無見過家姐，(回內地探親)好開心，帶咗啲嘢食畀佢」。

陳先生亦同樣於年初一回鄉探親，打算逗留內地1至2周，他稱前日已提早預約檢測，因擔心人流太多難以預約，幸好預約流程不太複雜，但仍對檢測感到麻煩，希望可免除檢測北上。徐先生帶同兩名兒子到場檢測，他亦對今日人流回落感到驚喜，又稱近兩日經過檢測站均見人流如鯽，幸好現在趕及完成檢測可盡快回鄉過年。