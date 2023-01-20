監管不足市民捱貴租　團體倡完善劏房租管條例

《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例》(劏房租管條例) 於去年1月22日生效，至今實施近一年，但條例仍存漏洞。有團體關注劏房戶及租管條例的實施，聯合12個關注團體及街坊組織組成聯盟，發起「要求檢討劏房租管條例」聯合簽名運動，並聯同劏房居民到政府總部提交1,321個簽名及請願，高呼「租管繼續不求變劏房戶無錢團年」。聯盟指現時劏房居民仍要面對不少問題，包括租金過高、濫收水電費、缺乏書面租約的保障，要求政府檢討並進一步完善條例，加強對劏房戶的保障。

聯盟批評，首租期金額過高，使限制加租幅度形同虛設。有業主在疫情放緩後開始加租，即使管制條例有限制加租幅度，但由於本身租金定價高，對基層租客而言難以負擔。60歲的黃先生從事麵包生產，租住荃灣一間位於單棟樓內的70呎劏房，月租4,100港元，呎租約58.5港元，租金已佔他收入息接近一半，生活壓力沉重。他輪候公屋約3年，預計自己未來6年仍需住在劏房生活，期望政府檢討條例設立「起始租金」，藉此讓劏房租金有一合理及可負擔的水平。

此外，聯盟指有劏房業主濫收水電，持續使基層受害。租務管制條例實施一年後，不少劏房戶反映業主未有向他們提供電費及水費單副本，遂無法得知帳單總額。按全港關注劏房平台於2022年的調查報告中指出，94%受訪者是按用量收取電費，而每度電費中位數為1.5元。按中華電力於2022年公布的平均淨電價為每度電1.29元，顯示大部分劏房戶很大機會被濫收。另有88%受訪者的電費於租務管制條例實施後仍維持不變，可見條例未能有效規管濫收水電費，租客亦難以監察業主是否濫收。聯盟促請當局進一步完善法例，或為劏房戶安裝政府合資格的獨立水電錶，以減低管制濫收水電的難度。

聯盟亦表示，不少租戶的業主拒與租客簽訂書面租約，指出公眾仍普遍使用文具店常見能夠買到的租約範本，甚至只靠口頭租約，沒有書面根據，對於租客及業主雙方的權利保障亦存在風險。團體建議政府強制定立書面標準租約，並以具體行動加強宣傳其標準租約，包括向地產公司派發範本、簡化租約以提高使用率、與文具店常見的租約印刷商溝通，印刷並發行署方的標準租約。