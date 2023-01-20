2款美白潤膚霜水銀量超標　零售店52歲女董事被捕

執法部門今日(20日)呼籲市民馬上停用兩款水銀含量超標的美白潤膚霜。執法部門早前接獲舉報，指市面有兩款懷疑不安全美白潤膚霜出售。測試證實，該兩款美白潤膚霜所含水銀成分分別高達百萬分之22,000及百萬分之21,000，根據相關化妝品衞生標準，該兩款美白潤膚霜的水銀含量分別超出標準上限的22,000及21,000倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。

就上述舉報，執法部門於一間中環零售店舖檢獲81盒涉案的兩款美白潤膚霜，並拘捕一名52歲女董事，被捕人士現正保釋候查。執法部門指已向涉案零售店舖發出禁制通知書，禁止該店舖繼續出售該兩款美白潤膚霜。除搜查涉案零售店舖外，執法人員亦到各區進行巡查，暫沒有再發現該兩款產品出售。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

此外，執法部門亦發現該兩款美白潤膚霜的包裝上只附有英文警告或警誡字句，沒有相關中文警告或警誡字句，涉嫌違反《條例》的附屬法例《消費品安全規例》。