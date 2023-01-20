油塘混凝土廠被拒續牌　高院指無不公拒受理司法覆核

東網前年踢爆政府規劃失誤，油塘東源街22號的混凝土廠令區內沙塵滾滾，10萬名居民日日食塵，促使環境保護署在報道刊出10日後拒絕該廠續牌申請。環保署其後透過律政司成功取得臨時禁制令，停止該廠涉及水泥工程的運作，及會造成空氣污染及公眾滋擾的活動。該混凝土廠去年中入稟高院申請司法覆核，挑戰環保署拒絕其續牌申請的決定。原訟庭法官高浩文今天（20日）頒下判詞，拒絕批出司法覆核許可，並指本案並無合理可爭辯的地方。

本案之申請人是中國混凝土有限公司，擬答辯人分別是環保署及空氣污染管制上訴委員會。申請人指，它自2000年起已在涉案地點經營混凝土廠，一直獲環保署發牌及續牌，於2017年最後一次獲准續牌至2019年底。它在2019年中再申請續牌，環保署就提出諸多新條件，它雖盡力配合，但署方仍稱不符合其標準 ，並於2020年4月29日正式拒絕其續牌要求。申請人提出上訴，亦於今年1月27日亦被空氣污染管制上訴委員會拒絕。

申請人認為擬答辯人的決定不合理，作決定時所持的標準含糊且不確定，於今次續牌申請時突然加入新規則，違反申請人的合理期望。申請人又指擬答辯人在作決時作出很多不相關的考慮，例如去年1宗申請人因涉嫌排放塵埃而違反牌照被控的個案。申請人又指早前批准續牌時，雖有小量公眾反對，但署方仍批准續牌，但是次申請時突然受到公眾關注，且有大批公眾人士反對及有傳媒報道。申請人認為署方是受政治及輿論壓力下否決續牌，對申請人不公。

對於申請人的一連串指控，法官於判詞指出，環保署所持的標準並非含糊或不確定，亦非不合理，其目的就是要確保該處的環境沒有受到過度污染，而且當局亦早已向申請方警告指若不符合要求便不獲續牌，沒有違反申請人的合理期望。法官亦不認同局方有作出不相關考慮，或在受到公眾及輿論壓力下否決續牌。法官認為申請人並沒受到不公平對待，最終拒絕批出司法覆核許可。

案件編號：HCAL 241/2022