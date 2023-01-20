維園花市料跌5成生意　市民指欠乾貨攤影響氣氛　檔主：齋睇唔買

後日(22日)是大年初一，不少市民都抓緊最後機會採購年花喜迎新春。《東網》記者於今午(20日)約3時許到銅鑼灣維多利亞公園的花市巡視，場內人潮如湧，有花店負責人表示今年年宵市場人流明顯增多，市民買花亦趨「鬆手」，亦有檔主呻租金貴成倍，大多市民只逛不買，料生意額跌五成。有買花的市民表示，今年繼續沒有乾貨及熟食攤檔影響氣氛，直言「行五分鐘、十分鐘就會走」。

花店店員楊小姐表示，今年場內人流明顯增多，多了一家大小前來逛花市，她又指今年串串金及富貴竹最為暢銷，而市民的購買意欲亦增加，「買花鬆手左好多」，預計今年銷情會比上年上升。而專賣蘭花的花店負責人利先生則表示，今年年花來貨價和上年相若，最多人買馬卡龍色系的蘭花。惟他指出，今年年宵攤檔租金「貴左成倍」，加上大多市民都是只逛不買，預計生意額將跌五成左右。

買了蘭花的鄭小姐稱，因上年沒有逛花市，故今日特意攜父母一同前來感受新年氣氛。她認為場內年花售價合理，而且可以講價，並指選購的蘭花從原價380港元，議價至350港元成交。她預計今年會花費1,000港元左右。至於市民陳先生則預計，會花費100至200港元左右選購百合及蘭花，惟他表示，今年繼續沒有乾貨及熟食攤檔影響氣氛，直言「行五分鐘、十分鐘就會走」。