隱瞞利益衝突開急救課程騙酬金　聖約翰導師判社服令

1對同在香港聖約翰救護機構（聖約翰）任兼職導師的夫婦承認使用載有虛假資料的文件，隱瞞丈夫利益衝突，致使聖約翰批准丈夫為1個由他擔任副主席的機構教授急救課程，企圖詐騙導師酬金。2人早前認罪後，丈夫上月被判240小時社會服務令，妻子的案件則押後至今（20日）在觀塘裁判法院判刑。裁判官劉淑嫻考慮被告認罪，重犯機會低，判她接受160 小時社會服務令。

本案男被告黎信興（65歲）承認6項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。其妻周好月（66歲）則承認2項企圖欺詐罪。案情透露，案發時2人同為聖約翰兼職導師。聖約翰如接獲外間團體申請，會安排其導師在申請機構指定的場地教授急救課程。申請機構可要求由指定導師任教，但為避免利益衝突，聖約翰不會批准申請機構負責人同時擔任課程導師。

聖約翰於前年4月收到世界應急聯合會（聯合會）7份申請表，要求聖約翰於同年4月至5月為聯合會舉辦7個急救訓練課程。聯合會並要求由2名被告擔任課程導師，聖約翰其後批准有關申請。但其實該7個課程並沒有在相關日子及地點舉行。案發時男被告是聯合會副主席。他擬備及提交該7份載有虛假資料的申請表給聖約翰，以隱瞞其利益衝突。雖然女被告非課程的導師，但她亦在要求下，簽署學員出席紀錄以向聖約翰詐騙導師酬金。有關課程涉及導師酬金共約1.2萬港元。

案件編號：ESCC 2135/2022