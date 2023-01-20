止痛藥近日遭抬價2.5倍　消委會推搜尋器助選代用藥

消委會發現藥房於搶藥潮下，大抬止痛藥貴逾2.5倍，因此推出搜尋器，協助市民買同類平價藥。消委會於去年12月底至今日(20日)的3周，走訪全港九新界藥房、超市和健與美店逾140次，發現止痛藥「必理痛特效30粒裝」最平的售價為85港元，位於港島太古區，最貴的則於九龍長沙灣的藥房，索價298港元，相差逾2.5倍。而至本周一(16日)，消委會再到訪全港9區31間實體店，和搜尋4間網上店舖，發現大部分含「撲熱息痛」成分，即具有止痛退燒藥功效的藥物的供應已大致穩定，惟售價差異仍頗大。

消委會總幹事黃鳳嫺指出，消費者買藥時，若用開的止痛藥缺貨時，消費者或擔心其他代用藥物有否註冊，是否安全等。為此，消委會與衞生署合作，在香港科研製藥聯會協助下，推出「毋須醫生處方已註冊的撲熱息痛製劑名單搜尋器」。搜尋器列出逾600款毋須醫生處方的止痛藥物，消費者只需於搜尋器上輸入藥物的英文或中文名稱，若該藥物已在港註冊，搜尋器會顯示其註冊編號及成分，部分藥物亦附以相片供參考。

黃鳳嫺說，根據本港衞生署的紀錄，現時有684款含有撲熱息痛的藥已經註冊，市民毋須擔心無藥食，亦不用高價搶藥，又說藥物並非食物，不必團積過多，以免浪費。另外，消委會稱於去年12月至今日，共接獲20宗有關止痛退燒藥的投訴，涉及金額5,812港元，當中半數涉及送貨延誤，5宗為更改或終止合約。該會敦促藥房、超市或網店等零售業界應負起社會責任，在出售藥物時，切勿囤積居奇、坐地起價。