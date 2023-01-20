政Whats噏：樹木佔據行人路意外生　陳月明誓追數

鄉郊地區唔少基礎建設日久失修。議員陳月明尋日(19日)同多個政府部門代表視察坪輋路，指該路段係打鼓嶺聯通外界嘅唯一主幹道，儘管區內村民、車輛同公共交通都相當仰賴呢條道路，然而行車線太少之餘，行人路仲要遭到林木所隱沒！陳接受查詢話，其實路段已經多年冇維修，樹木佔據行人路，先前曾引發交通意外，已經多次向局方追數喇。

陳月明話，坪輋路喺70-80年代落成，但一直欠缺維修。咁多年嚟路旁樹木茂盛生長並逐漸佔據行人路，搞到居民出行都唔方便。事實上，喺2020年嘅時候，曾經有市民踩單車途徑該路段，最後被小巴撞到，頭部重傷昏迷，送院不治。

其實陳月明都唔係第一次追數啦。佢話先後多次喺立法會見到運輸及物流局局長林世雄，都會趁機要求局方解決問題，及後林世雄就安排今次跨部門實地視察，不過負責該路段一帶樹木嘅康文署代表就冇嚟到。陳話尋日有出席嘅部門代表話會溝通下先，但如果都係無結果，咁就要再搵林世雄啦。

之但係坪輋路可以點改善呢？陳月明話該路段可以接駁去香園圍、文錦渡、羅湖三個關口，通關必定有交通擠塞問題，長遠而言需要增加行車線，短期就至少要清理路旁樹木，開通返條路畀人行先啦，更反問「樹木緊要定人命緊要呢？」佢又話，雖則局方未就改善道路訂下時間表，但就承諾咗本月尾提出方案，預計到時雙方再作討論喇。