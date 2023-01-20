10人被控理大外非法集結　官判其中2人罪成

2019年11月反修例風波期間，香港理工大學曾被大批示威者進駐，並與警方發生激烈衝突，而理大外圍附近一帶亦多處有示威者聲援及爆發衝突。其中有10名男子被控於尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結，他們否認非法集結罪經審訊後，其中8人今（20日）在區院被裁定罪名不成立，餘下2人則被裁定罪名成立，須還押至2月7日判刑。

10名被告依次是陳以諾（20歲）、羅曉峰（32歲）、蔡希霖（20歲）、杜俊興（31歲）、鄧子健（22歲）、彭永強（31歲）、陳杰風（25歲）、麥俊彥（18歲）、周浩泓（21歲）及葉自傑（23歲），分別報稱學生、教師、侍應及地盤工人等。他們被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結。除陳以諾及陳杰風被裁定罪成外，其餘8人罪名不成立。

法官李俊文裁決時，考慮各名證人證供及片段後，認為案發地點當日早上已發生非法集結，歷時約13分鐘，而各名被告則於案發地點及時段內被捕。被告陳以諾及陳杰風的衣着均與現場示威者相類，且他們分別所帶的泳鏡、防毒面罩裝備，亦支持了他們參與非法集結的推論，他們亦沒有任何說法反駁控方的指控，裁定2人必然聽見警方警告及得悉現場正發生非法集結，而他們身處其中。法官因此裁定他們罪成。

至於其他被告均有其說法，任職教師的羅曉峰稱當日乃往殯儀公司處理亡母事宜，並有文件證明；蔡希霖則是往找被困的弟弟，只身穿短衫短褲；杜俊興則是相約了學生上健身課，亦解釋被搜獲的物品用於踏單車；鄧子健則是急於回校拿電腦完成課業；彭永強稱是正找路回家，身上亦無可供推論的衣物，亦沒有作出可供推論的行為；麥俊彥則約了同學於附近咖啡廳早餐及溫習，並得其已到海外讀書的同學回港作證；周浩泓雖被搜出一對勞工手套，惟他稱是以用清路障，雖具體情況不得而知，但即使此構成任何刑事罪行，卻與本案無關；葉自傑則是往查詢進修學院課程，事後亦有報讀。法官分別考慮了他們的衣着與示威者有分別，說法亦無不合理之處等，不能排除他們為無辜途人的可能性，故裁定他們罪名不成立。

案件編號：DCCC 854/2020