今個「大寒」不太冷　大年初一漸回暖　赤口急降至12°C

受冷鋒影響，本港氣溫在過去數天急跌，市民早上出門都要添衣裳。適逢今日(20日)「大寒」，但氣溫較和暖，未感寒意。不過，天文台提醒大寒之後仍然不時有寒冷天氣，換言之冬天仍未到尾聲。「兔年」將至，年初一及年初二(22及23日)日間較為和暖，早晚有一兩陣雨；不過年初三「赤口」(24日)氣溫會顯著下降，至晚上及年初四(25日)早上寒冷。大家外出拜年記得留意天氣變化！

天文台今日傍晚發表的「天氣隨筆」中提到，農曆新年假期期間，本港天氣情況會繼續上演一番「龍爭虎鬥」。預料一股偏東氣流會在明日除夕(21日)及農曆年初一影響廣東沿岸，屆時「雲寶寶」會搶先向港人「拜個早年」，該區大致多雲。年初一及年初二本港日間較為和暖，氣溫上升至22度左右，早晚有一兩陣雨。

其後，一股東北季候風會在年初二晚上抵達廣東沿岸，年初三氣溫顯著下降。初三晚上及初四天氣寒冷，市區氣溫降至攝氏12度或以下，新界再低幾度。自動電腦預報顯示初四早上新界氣溫將降至攝氏10度以下。而受季候風影響，華南及南海北部等壓線相當緊密，預料該區風勢較大，市民若在假期期間進行戶外活動，便需加倍留意。