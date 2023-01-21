訪港客日均萬人　僅及疫情前一成

本港入境檢疫限制大幅放寬，加上中港通關恢復，今年訪港旅客逐步回升，1月上旬日均客量逾一萬人次，遠多於去年同期。惟疫情前同期日均旅客逾20萬人次，相比下仍不足一成。展望農曆新年假期，旅遊業已打定輸數，無內地旅行團訪港，料復常路遙遠，需時數以年計。

據入境處數據顯示，月初每日僅錄得約2,000名內地旅客訪港，其他旅客則約3,000人，人次持續增加，月中曾各逾9,000人入境。本月首17日累計總訪港旅客188,188人次，當中內地客佔約50.3%，而日均旅客人次約11,069。翻查旅遊發展局資料，去年1月訪港旅客僅7,064人次；疫情前的2019年1月，訪港旅客人次則高達678.4萬，日均約21.9萬人次。

旅遊業議會總幹事楊淑芬早前透露，短期內，內地旅客無顯著增加是預期之內，事關中港通關來得較突然，加上新春前夕內地人已計劃好行程，未必急於來港。本月不會有內地團訪港，料最快下月初恢復辦團，初時每日約10團，每團約30至40人，旅客主要來自廣東等短途市場；自由行旅客則預期下月中旬起復甦，2月底至3月會有較多人訪港。

旅遊促進會總幹事崔定邦指，本港旅遊寒冬長達3年，中港通關礙於配額、跨境交通運力所限，料最快2024年訪港旅客量才有望重拾至疫情前70%水平。