東方日報A1：政策嚴苛又反覆　廢官比新冠還要毒

疫情纏港3年，百業受重挫，本地經濟損失總額達數以千億元，歸咎是本港入境防疫政策嚴苛又反覆，擾民兼趕客，被揶揄難過讀大學，廢官毒過新冠！本港防疫辣招朝令夕改，入境檢疫期由14日疫監放寬至毋須隔離及檢測，已耗時近10個月，更甚是中港通關等足3年始成事，以致旅遊、零售業市道至今仍一片死寂。反觀泰國、新加坡及南韓等鄰近國家，放寬措施一步到位，旅業迅速步走低谷，振興經濟。學者認為港府抗疫後知後覺，放寬趕不上國際步伐，尤其是口罩令撤銷無期，形容是匪夷所思，打擊海外旅客訪港意欲。

本港過去3年防疫屢被質疑過於嚴苛，如疫情初期煞停香港國際機場的轉機服務，向來自高危國家及地區的航班實施禁飛令，而抵港人士隔離檢疫一度長達21天。抵港人士的強制檢疫期放寬龜速，以去年2月初縮短至「14+7」起計，即指定檢疫酒店強制隔離14天及自我監察7天，其後再逐步放寬至「7+3」、「3+4」、「0+3」。直至去年12月底，當局劃一取消入境強制核酸檢測要求。

至於中港恢復通關，港府去年曾構思的「逆向隔離」最終不了了之，港人望穿秋水3年才於本月8日起踏足內地，惟每日限額，且港人北上、內地人南下須持有效檢測證明等，往返兩地仍諸多限制，掀起商界、市民抱怨，目前訪港旅客數量是疫情前同期不足10%水平。

相比下，鄰近國家率先解禁，放寬果斷且搶佔先機，政策立竿見影，帶動當地旅遊業復甦。其中，泰國7月起取消旅客檢測隔離安排，當地政府樂觀預測去年旅客量可達1,150萬人次，即回復至疫情前近三成水平，目標今年可增至2,500萬人次。至於日本、南韓、新加坡等地，去年中起實施類近放寬，香港已遠遠「跑輸」競爭對手。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，港府過去3年防疫政策以擠牙膏方式放寬，跟不上國際腳步，既是「後知後覺」更是「兩頭唔到岸」，導致對外或中港通關遲遲才成事。他更指本港2020年7月實施口罩令，何解至今仍未廢除，形容是「匪夷所思」；不少國家早已取消相關限制，本港企硬強制戴口罩令，是歐美旅客訪港的最大阻力。

陳偉強又稱，中港通關以來，上水及尖沙咀等旅遊區旅客人流不似預期，加上港人假期離港外遊探親，擔心本地零售市道雪上加霜；冀當局盡早檢視中港通關要求，適時調整每日配額，以及取消入境檢測要求。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，香港復常嚴重落後，國際金融領袖投資峰會去年10月底舉辦時，對外宣布「Hong Kong is back（香港回來了）」，當時放寬入境是最合適時機，能有效吸引外商、旅客重臨。相反，港府去年底才放寬，相比鄰近競爭對手已難言有優勢，如往來香港的航機仍然不足，更錯過聖誕和新春兩個大假期。他相信春運過後，內地訪港旅客或會增多，但內地經濟走下坡，消費力未必能重拾疫情前水平。

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