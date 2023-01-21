近日通關口岸有餘額　運輸局：過年後因應出行情況調整交通配套

中港兩地已恢復免檢疫通關兩周。運輸及物流局局長林世雄今早(21日)在電台節目指，通關後口岸及交通運作暢順，因應市民團年需要，當局已增加通關配額，惟很多口岸依然有餘額；而交通配套方面，東鐵及跨境巴士均可應付過關人流。他又稱，留意到近日「北上」人流集中在上午至中午；中午至黃昏時段則比較多人「南下」，認為以上出行模式屬預期之內，過年後會因應實際情況調整交通配套。

對於有聲音關注，通關後來往落馬洲站的乘客量大增，東鐵綫或未能應付。林世雄表示，自東鐵綫改用9卡列車後，每日已增加至135班次，加上本港市民早上最繁忙的上班上學「南行」時段，未必與過關「南下」的高峰期人流重疊，相信目前東鐵綫的服務能應付，不過當局會留意疫情前後出行模式有否轉變。他又提到，高鐵受歡迎為意料之內，對於有意見希望高鐵綫不停東莞、東莞南以縮短車程，以及加開更多往廣州東站的列車，他強調會與內地商討有關安排，希望各個配套可做到更穩妥。

另外，過年後跨境學童可陸續來港上學。林世雄指出，由於部分小學生會經跨境校巴來港，當局會與教育局聯繫，協調校巴復運安排，包括與內地單位處理牌照等，以便跨境學生可盡快來港。