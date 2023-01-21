多個政黨要求續派消費券　有議員促政府開源節流鼓勵生育

政府將於下月發表新份財政預算案，多個政黨今日(21日)在電台節目中表示，希望政府再派發消費券。有議員建議政府鼓勵生育，例如向年輕家長提供財政支援。立法會4大政黨均希望重推「資本投資者入境計劃」。該計劃旨在讓把資金帶來香港、但不會在港參與經營任何業務的人士來港居留。

議員盧偉國指政府在復常路上應援助企業，以免企業在看見曙光時倒閉，故建議推出涉款20億港元的盛事基金，以舉辦大型活動、帶動社會氣氛。他又指政府應再推出消費券刺激經濟，強調消費券能帶來巨大的「乘數效應」。另一議員周浩鼎則建議政府派發不少於5000港元消費券、增設2000港元牙科醫療券。

議員鄧家彪指2021年政府財政狀況良好，促政府推出「電子民生消費券」、設立「復業復常基金」，提倡勞官資合作，以交通津貼等吸引市民到機場上班。議員容海恩則認為政府應該着眼開源節流，為未來注入勞動力，建議向年輕家長提供財政支援，減輕育兒負擔。

其他措施方面，周浩鼎建議推出具有針對性的「資本投資者入境計劃」，容許投資先進製造業公司的人士取得香港永久性居民資格。容海恩認為應優化獲准投資清單，規定投資在綠色金融及創新科技等產業。盧偉國則指香港缺乏的不單是250萬港元年薪的人才，而是25萬港元年薪的都缺乏，建議政府恒常化「防疫抗疫基金」下「對工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的支援」，並資助業界培訓大學畢業生。