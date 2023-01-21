行會成員稱確診上班安排由勞資協商　料撤銷隔離不會令疫情反撲

政府緩慢放寬防疫措施，繼通關後，本月底撤銷確診者隔離令，有行政會議成員指，相信撤銷令不會導致疫情反撲，但認為社會需要時間適應，勞資雙方應協商無病徵確診者的上班安排，又指日後將逐步減少核酸檢測地點，適時放寬探訪院舍人士的檢測要求。

行政會議成員林正財今日(21日)在電視節目表示，放寬隔離令對疫情的影響不大，又指日後的確診數字可能會有上升，但他指，現時的確診的數字未必真正反映實況，因為申報確診屬於自願性，亦不是每人都會做快測或核酸測試，所以數字上也不沒有甚麼意思。

對於確診者需要如常上班的問題，林認為，除非取得醫生紙，否則需要上班，他又認為，在維持口罩令下，一般的辦公室環境無病徵確診者上班並無問題，但社會需要時間適應，而公司與僱員之間需有清晰指引，包括公司如何運作及會否要求無病徵員工上班，需要勞資雙方詳細討論。但一些較高風險及需要保護的場所，如安老及殘疾院舍等，則希望確診員工不要上班，而隨着核酸檢測地點減少，會考慮放寬探訪者的檢測要求。