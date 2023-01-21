未來全球2000萬職位被機械人取代　生產力局創科教育培養人才

科技日新月異，未來香港要實現「新型工業化」需要新興科技人才取代舊工種。香港生產力促進局總裁畢堅文今日（21日）於電台節目上表示，至2030年全球將會有2,000萬個製造業職位被機械人取替，而未來全球產業亦會以創科為主，有調查指86%家長認為小朋友應該從小學開始接觸創科教育。為此，生產力促進局在技術支援、培育人才及善用政府資助計劃方面，協助本港實現「新型工業化」，令更多龍頭企業、先進科技及人才落戶香港。

畢堅文解釋，所謂「新型工業化」即透過創意、智能、數碼化、高技術及可持續發展等元素，發展具增值潛力、高經濟效益的新興產業。而直至2030年全球將會有2,000萬個製造業職位被機械人取替，同時有逾8,500萬個職位因爲沒有適合的人才而懸空，全球化、行業轉型、科技進步等因素會導致全球11億個工作崗位被徹底改變。畢強調，生產力促進局為培訓人才，亦積極提供未來技能課程，包括創科教育。

畢堅文引用調查指出，有79%家長認為應該將創科教育列為校內正規課程，而人工智能、數據分析及網絡安全亦被視爲新興科技和未來技能。因應此現象，促進局亦有舉辦加強STEAM技能的活動，同時推動青年人接觸新興科技，培育「新型工業化」的人才。

畢堅文表示，為協助香港實現「新型工業化」，促進局會定期進行研究及舉辦科技研討會，讓業界及公眾認清各產業的現況及發展潛力；並提供多個未來技能培訓課程，加強支援工商界培育未來人才；另外促進局的中小企支援組則推廣政府各項資助計劃，以協助中中小企申領各項政府資助發展。