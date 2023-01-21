巿民赴內地團年　大除夕港街巿人流少　檔販生意跌近兩成

臨近新春，本港亦逐步邁向復常。今日(21日)是農曆年三十，與家人吃團年飯為傳統習俗，在九龍城的一個街市，有市民一早前來買餸，為今晚做節做好準備。有檔販坦言今年氣氛差，街市人流少，以致銷情不理想，較以往少1至2成生意，相信與近日中港兩地通關，市民選擇不在港做節，改到內地過年有關。

東網記者今早9時到九龍城街市巡視，發現不少市民選擇自駕買餸，車輛早已泊滿街市外的侯王道。街市內目測有過百人買餸，當中以雞檔、肉檔、海鮮檔、菜檔及火鍋配料檔最受歡迎，檔口各排長龍。不過，扎根街市多年、以往一向受歡迎的大妹姐雞檔，今早只有5至6人排隊，檔主大妹姐表示，中港近日通關，不少市民改到內地團年，加上防疫措施放寬，亦令不少市民寧願外出吃飯慶祝，令今年生意不理想，較以往少1至2成生意，「以前多人排隊排到出門口，今年人流較少」。至於入貨方面，她稱同樣減少1至2成，避免滯銷，來貨價則與過往大致相若。

羅小姐一家今晚會在外吃西餐慶祝，但早上亦有到街市買餸，預留新年「做餸」。她表示，過往年三十亦有到這個街市買餸，但今年街市的人流及氣氛明顯較遜色，「之前樓上李輝記牛欄至少排60幾個(人)，今日只有40幾個(人)」，相信與近年多人移民有關。

林太今日一早到街市買餸，為今晚一家三口的團年飯作準備。她指自己已買了雞，稍後亦會買豬肉、菜及海鮮，最緊要「有魚有肉」，不過今年買餸較貴，料最後會花2,000多港元，比之前多「一千幾百」。臨近兔年，她亦期望新一年市民身體健康，疫情盡快結束。李太一家五口，今晚則會到酒樓吃中餐慶節，預料會花至少4,000港元。新一年她希望本港盡快復常，「個個有生意做，唔使再咁憂愁」。